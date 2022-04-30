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40 Rus savaş uçağını düşüren 'Kiev Hayaleti' öldürüldü! Kimliği ortaya çıktı Ukrayna Kahramanı ilan edildi

40 Rus savaş uçağını düşüren 'Kiev Hayaleti' öldürüldü! Kimliği ortaya çıktı Ukrayna Kahramanı ilan edildi

RUSYA-Ukrayna savaşının ilk günlerinde, 6 Rus uçağını düşürdüğü haberleriyle birlikte Ukrayna’da efsane haline gelen ‘Kiev’in Hayaleti’ pilotun hayatını kaybettiği açıklandı. SAvaşta 40 Rus savaş uçağını düşürdüğü belirtilen pilotun 29 yaşındaki bir çocuk babası Binbaşı Stepan Tarabalka olduğu belirtildi.

40 Rus savaş uçağını düşüren 'Kiev Hayaleti' öldürüldü! Kimliği ortaya çıktı Ukrayna Kahramanı ilan edildi

Rusya’njın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ilk günlerinde savunma cephesinde 'Ghost of Kyiv' (Kiev’in Hayaleti) olarak adlandırılan ve halk arasında kahraman haline gelen savaş pilotunun öldürüldüğü açıklandı.

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40 Rus savaş uçağını düşüren 'Kiev Hayaleti' öldürüldü! Kimliği ortaya çıktı Ukrayna Kahramanı ilan edildi

The Times of London’ın haberinde kimliği açıklanan pilotun 29 yaşındaki bir çocuk babası Binbaşı Stepan Tarabalka olduğu belirtildi.

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40 Rus savaş uçağını düşüren 'Kiev Hayaleti' öldürüldü! Kimliği ortaya çıktı Ukrayna Kahramanı ilan edildi

İngiliz gazetesi, Tarabalka'nın 13 Mart'ta “ezici” sayıda düşman kuvvetiyle savaşırken kendisi vuruluncaya kadar 40 kadar Rus uçağını düşürdüğünü vurguladı.

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40 Rus savaş uçağını düşüren 'Kiev Hayaleti' öldürüldü! Kimliği ortaya çıktı Ukrayna Kahramanı ilan edildi

Ailesinin açıklamasında Tarabalka, ölümünden sonra Ukrayna'nın savaşta en büyük cesaret madalyası olan Altın Yıldız Nişanı ile Ukrayna Kahramanı unvanına layık görüldü.

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