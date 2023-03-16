40 milyon kişi bekliyordu O borçlar da siliniyor! Emeklilik isteyene yeni şart
Çok uzun yıllardır beklenen EYT, yasalaştı. Milyonlarca vatandaş emekli olma hakkı kazandı. İş yerleriyle iletişim halinde olan EYT'liler hem çalıştıkları yerlerden maaş alabilecek hem de emekli maaşı almaya hak kazanacak. Yapılandırma noktasında SGK, yeni bir açıklama yaptı. Destek primleri, işsizlik sigortası, GSS borçları...
Hem genel sağlık sigortası, hem de sigorta birimi konusunda borcu olan 14 milyon 600 bin kişi yapılandırmadan yararlanabilecek. İlk taksit ve peşin ödemeler Haziran ayında başlayacak. Kısmi ve part-time çalışanlar için primler tamamlanabilecek. SGK, önemli detayları açıkladı.
SGK duyurdu, Destek primleri, işsizlik sigortası...
Yeni Asır'dan Hazal Ateş'in haberine göre, SGK, yapılandırmanın avantajlarını açıkladı. Sigortanın yanı sıra, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası, idari para cezaları, iş kazası gibi borçlar yapılandırma kapsamında bulunuyor.
Öte yandan gelir testinin sonucuna göre ev içindeki kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşların GSS borçları da silinecek. Geliri bu tutarın üzerinde olan vatandaşlar, anaparayı 31 Ağustos 2023'e kadar öderse gecikme zammı alınmayacak.
Prim borcu için kritik tarih nisan 2023
Sigorta noktasında, isteğe bağlılıkla birlikte primini kendisi yatıranlar bu aydan itibaren başvurmaları durumunda Nisan 2023'den sonraki aylara ait prim borçlarını yapılandırabilecek.