40 milyon kişi bekliyordu O borçlar da siliniyor! Emeklilik isteyene yeni şart

Hem genel sağlık sigortası, hem de sigorta birimi konusunda borcu olan 14 milyon 600 bin kişi yapılandırmadan yararlanabilecek. İlk taksit ve peşin ödemeler Haziran ayında başlayacak. Kısmi ve part-time çalışanlar için primler tamamlanabilecek. SGK, önemli detayları açıkladı.