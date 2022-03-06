40 kişilik sınıfta tek kızdı! Sakarya'da yaptığı işi gören dönüp bir daha bakıyor: Şahlanıyoruz
SAKARYA’da elektrik dağıtım şirketinde arıza görevlisi tek kadın olarak çalışan Fatma Ardıç, 15 yıldır metrelerce yükseklikte ter dökerek cesareti ve yeteneğiyle görenlerin takdirini topluyor
Küçüklüğünü elektronik alet mekanizmalarıyla oynayarak geçiren ve lisede elektrik bölümünü tercih ederek 40 kişilik sınıfta tek kız olan Fatma Ardıç, bugün 4 ilin elektrik hatlarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.
3 yıllık teknisyenlik eğitiminin ardından 2007 yılında SEDAŞ’ta iş hayatına atılan iki çocuk annesi Ardıç, yaklaşık 15 yıldır metrelerce yükseklikteki direklerde ter dökerek, enerji sektöründeki ‘erkek işi’ kalıp yargısını yıkıyor.
Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya’da elektrik dağıtım yapan SEDAŞ’ın elektrik direklerinde oluşan arızalar Ardıç’ın ojeli parmakları tarafından onarılıyor.
Kaskını, eldivenini ve koruyucu aparatlarını takarak işini en iyi şekilde tamamlayan Ardıç, enerji sektörünün ‘erkek işi’ olduğu algısını sahada tersine çeviriyor.