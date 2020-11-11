40 kilo ile başladığı üretimi 50 tona çıkardı! Manisa'da paraya para demiyor

Yılmaz, "Balkonlarda kurutanlar oluyordu. Ama kimse bu şekilde sera olarak denemedi. Herkes kendi yiyeceği kadar yapıyordu. Risk aldık, olacak mı diye denedik. Başarılı oldu. Çok da iyi oldu. Bu sayede iş sahibi olan arkadaşlarımız oldu: Onlar da bu sayede aile ekonomilerine katkı sağlamaya başladılar" diye konuştu.