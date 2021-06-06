40 günde mucize kurtuluş! Ölümden döndüm, öldüm yeniden canlandım burada
İsminaz Kılıçarslan (30), hamileliğinin 37. haftasında koronavirüse yakalandı. 19 Mart’ta bebeği sezaryenle alındı ve özel bir hastanede yoğun bakıma yatırıldı. Durumu ağırlaşınca Tekirdağ’daki Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildi, entübe edildi. 40 gün süren ECMO mücadelesinden zaferle çıkan savaşçı anne, bebeği Kumsal ile ilk kez 2,5 ay sonra tanıştı.
Tekirdağ Çerkezköş'de yaşayan İsminaz Kılıçarslan (30), üçüncü çocuğuna hamileydi. 37 haftalıkken Covid’e yakalandı. 19 Mart’ta bebeği sezaryenle alındı ve onu koklayamadan özel bir hastanede yoğun bakıma yatırıldı. Durumu ağırlaşınca Tekirdağ’daki Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildi, entübe edildi. Ailesine, “Kaybedebiliriz” dendi. Son bir umut, yaşam destek cihazı ECMO ile tedavisi için Nisan ayında ambulansla İstanbul’a, getirildi. Ailesinden 170 kilometre uzakta, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında 40 gün süren ECMO mücadelesinden zaferle çıkan savaşçı anne, bebeği Kumsal ile ilk kez 2,5 ay sonra tanıştı. Annesi Fatma Kaynak, tam 70 gün boyunca, bir yandan kızının yolunu gözledi, bir yandan torunu Kumsal’ı büyüttü. Genç kadının İstanbul’dan taburcu olup Çerkezköy’deki ailesine kavuştuğu; gözyaşları içinde onun kendi yavrusunu, annesinin de onu kokladığı o duygu dolu anlar kameralara yansıdı...
14 yıllık evli fabrika işçisi Kamuran ve İsminaz Kılıçarslan çifti, üçüncü çocuklarını bekliyordu. Ailesiyle Çerkezköy’de yaşayan 30 yaşındaki genç anne, doğum iznindeydi ve yeni aldıkları evlerinde, doğacak bebeği için hazırlık yapıyordu. 37 haftalık olduğunda kontrole gitti, şikayetlerinden şüphelenen doktorları, Covid testi yaptığında pozitif olduğu anlaşıldı. 19 Mart’ta Çerkezköy’deki özel bir hastanede acilen sezaryene alındı. Minik bebeği Kumsal’ı hiç göremedi.
Kumsal bebek, anneannesi Fatma Kaynak’a emanet edildi ve İsminaz Kılıçarslan da Tekirdağ’a, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu daha da kötüleşti, yoğun bakıma alınarak solunum cihazına bağlandı. Doktorları ailesine “Çabalıyoruz ama her an her şeye hazırlıklı olun” dedi. Üç çocuk annesi genç kadının hayata bağlanması için her yolu deneyen doktorları, son bir umut, yaşam destek cihazı ECMO ile tedavi şansı olabilir diyerek İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin deneyimli ekiplerine danıştı.
Hastanın durumunu değerlendiren doktorlar, İstanbul’dan Tekirdağ’a giderek genç kadını yoğun bakımda ECMO cihazına bağladı ve ambulansla İstanbul’a nakletti. İsminaz Kılıçarslan, 40 günü ECMO’ya bağlı olarak tam 70 gün süren Covid’le mücadelesinden zaferle çıktı. Aylar sonra İstanbul’daki hastaneden taburcu olup Çerkezköy’deki ailesiyle kavuştuğu o heyecan ve duygu dolu anlar görüntülendi.