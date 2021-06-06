40 günde mucize kurtuluş! Ölümden döndüm, öldüm yeniden canlandım burada

Tekirdağ Çerkezköş'de yaşayan İsminaz Kılıçarslan (30), üçüncü çocuğuna hamileydi. 37 haftalıkken Covid’e yakalandı. 19 Mart’ta bebeği sezaryenle alındı ve onu koklayamadan özel bir hastanede yoğun bakıma yatırıldı. Durumu ağırlaşınca Tekirdağ’daki Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildi, entübe edildi. Ailesine, “Kaybedebiliriz” dendi. Son bir umut, yaşam destek cihazı ECMO ile tedavisi için Nisan ayında ambulansla İstanbul’a, getirildi. Ailesinden 170 kilometre uzakta, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında 40 gün süren ECMO mücadelesinden zaferle çıkan savaşçı anne, bebeği Kumsal ile ilk kez 2,5 ay sonra tanıştı. Annesi Fatma Kaynak, tam 70 gün boyunca, bir yandan kızının yolunu gözledi, bir yandan torunu Kumsal’ı büyüttü. Genç kadının İstanbul’dan taburcu olup Çerkezköy’deki ailesine kavuştuğu; gözyaşları içinde onun kendi yavrusunu, annesinin de onu kokladığı o duygu dolu anlar kameralara yansıdı...