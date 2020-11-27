40 bin liralık kürküyle Bülent Ersoy'dan açıklama: Asgari ücretlilere üzülüyorum
Bülent Ersoy, bu kez Nişantaşı'nda alışveriş yaparken kameralara yakalandı. Ersoy'un üzerindeki binlerce liralık kürküyle yaptığı açıklamalar ise tartışma yarattı.
Geçtiğimiz günlerde 6 saat boyunca alışveriş yapan ardından taksilere sığmayan Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda müdavimi olduğu bir kürk satışı yapılan mağazada basın mensuplarının kameralarına takıldı. Bodrum'daki milyonlarca liraya satın aldığı lüks villalarının tadilatı için İstanbul'dan ayrılacağını söyleyen Diva, giyimiyle dikkatleri üzerine çekti.
400 bin TL değerindeki çantasıyla kombin yaparak tepeden tırnağa kırmızılara bürünen Bülent Ersoy, iki elindeki ve boynundaki devasa tektaş pırlantalarıyla kürk provası yaptı.
Hem doğa ile iç içe olmak hem de yeni aldığı villaların tadilat işlemleri için Bodrum'a gideceğini de söyleyen Bülent Ersoy, ilk olarak şunları dile getirdi:
"Hafta sonu Bodrum'a gidiyorum, iki ay orada kalacağım. Aldığım iki villanın içerisini yaptıracağım, gözümle görmem, yerinde teftiş etmem lazım. 'Bunu beğenmedim' deyip, tekrar kırdırıp, yaptırabilirim. Vıdıvıdıcıyımdır adamlar inşallah kaçmaz. İstanbul'da pek şey yapmıyorum, hava alayım, ayağımı toprağa basayım istiyorum, bütün çam ağaçları her yer."
Bülent Ersoy, pandemi döneminde sahne alamayan pek çok sanatçının maddi kayıp yaşadığının hatırlatılması üzerine, asgari ücretli geçinmek zorunda olanlara üzüldüğünü söyledi.