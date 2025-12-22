4 yıl aradan sonra setlere döndü! Hülya Avşar'ın tesettürlü hali sosyal medyayı ikiye böldü
Masumiyet dizisinde canlandırdığı Hale Ilgaz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hülya Avşar, dört yıllık aranın ardından yeniden dizi setlerine dönüyor. ATV'nin merakla beklenen yapımı ''Aynı Yağmur Altında'' için hazırlıklara başlayan Avşar, dizide hayat vereceği Fazilet Aydan karakteri kapsamında tesettürlü bir imajla kamera karşısına geçecek.
Hülya Avşar, dört yıl aranın ardından ATV'nin yeni dizisi ''Aynı Yağmur Altında'' ile ekranlara geri dönüyor. Ünlü oyuncu, dizide canlandıracağı Fazilet Aydan karakteri için tesettürlü imajıyla ilk kez objektiflere yansıdı. Avşar'ın tesettürlü halinin ortaya çıkması sonucunda sosyal medya ikiye bölündü.
Uzun bir aradan sonra ekranlara dönme kararı alan ünlü isim Hülya Avşar, ATV'de yayınlanacak "Aynı Yağmur Altında" dizisiyle setlere geri döndü.
Usta oyuncu, yaklaşık 4 yıllık televizyon ayrılığının ardından kamera karşısına geçti. Avşar, yeni rolü için başörtüsü taktı.
Baba Yapım imzası taşıyan ve Ali Balcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Hülya Avşar, 'Fazilet Aydan' karakterine hayat verecek. Avşar'ın bu rol için geçirdiği imaj değişikliği şimdiden konuşulmaya başlandı.