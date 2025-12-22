4 yıl aradan sonra setlere döndü! Hülya Avşar'ın tesettürlü hali sosyal medyayı ikiye böldü

Hülya Avşar, dört yıl aranın ardından ATV'nin yeni dizisi ''Aynı Yağmur Altında'' ile ekranlara geri dönüyor. Ünlü oyuncu, dizide canlandıracağı Fazilet Aydan karakteri için tesettürlü imajıyla ilk kez objektiflere yansıdı. Avşar'ın tesettürlü halinin ortaya çıkması sonucunda sosyal medya ikiye bölündü.