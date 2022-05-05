4 yaşından beri korttan çıkmıyor, başarı basamaklarını hızla tırmanıyor

"Hedefim pro tenis oynamak"

"Şu an 15 yaşındayım. Öncelikle ITF Junior klasmanına daha iyi bir sıralama İçin çalışıyorum. Uzun vadede proya dönmek istiyorum pro tenisçi olarak tenis oynamaya devam etmek istiyorum. Şu an zaten üniversitelerden burslar geliyor ama benim hedefim pro tenis oynamak. Tabii ki Grand Slam‘lerde oynamak en büyük hayallerimden, hedeflerimden bir tanesi. Para ödüllü turnuvalarda oynamak çok isterim” şeklinde konuştu.