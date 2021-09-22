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4 turist uzaydan döndü! Elon Musk açıkladı: Uzayda tuvalet...

4 turist uzaydan döndü! Elon Musk açıkladı: Uzayda tuvalet...

Dünya çevresinde seyahate çıkan dört uzay turisti, SpaceX'in Dragon kapsülüyle dünyaya döndü. Kapsülün iniş anı canlı olarak yayınlandı.

4 turist uzaydan döndü! Elon Musk açıkladı: Uzayda tuvalet...

Milyarder iş insanı Jared Isaacman, sağlık çalışanı Hayley Arceneaux, eski savaş pilotu Christopher Sembroski ve jeoloji profesörü Sian Proctor'ı taşıyan kapsül, paraşüt yardımıyla okyanusa indi.

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4 turist uzaydan döndü! Elon Musk açıkladı: Uzayda tuvalet...

Uzay turistlerini, arama-kurtarma ekipleri kapsülden çıkardı.

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4 turist uzaydan döndü! Elon Musk açıkladı: Uzayda tuvalet...

Masrafları Jared Isaacman tarafından karşılanan ve "Inspiration4" adı verilen uçuş otomatik pilot tarafından gerçekleştirildi.

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4 turist uzaydan döndü! Elon Musk açıkladı: Uzayda tuvalet...

Seyahatte yolcular, 3 gün boyunca dünyayı uzaydan görme deneyimi yaşadı.

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