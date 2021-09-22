4 turist uzaydan döndü! Elon Musk açıkladı: Uzayda tuvalet...
Dünya çevresinde seyahate çıkan dört uzay turisti, SpaceX'in Dragon kapsülüyle dünyaya döndü. Kapsülün iniş anı canlı olarak yayınlandı.
Milyarder iş insanı Jared Isaacman, sağlık çalışanı Hayley Arceneaux, eski savaş pilotu Christopher Sembroski ve jeoloji profesörü Sian Proctor'ı taşıyan kapsül, paraşüt yardımıyla okyanusa indi.
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Uzay turistlerini, arama-kurtarma ekipleri kapsülden çıkardı.
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Masrafları Jared Isaacman tarafından karşılanan ve "Inspiration4" adı verilen uçuş otomatik pilot tarafından gerçekleştirildi.
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Seyahatte yolcular, 3 gün boyunca dünyayı uzaydan görme deneyimi yaşadı.
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