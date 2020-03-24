4 şehrin koronavirüs testleri Malatya'da yapılıyor işte o laboratuvardan görüntüler

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen bölge hastanelerinde koronavirüs testleri yapılıyor. Belirlenen bölge hastanelerinden biri olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Mikro Biyoloji Anabilim Dalı Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuarı’nda da 4 şehirden gelen koronavirüs testleri analiz ediliyor. 20 Mart'tan itibaren yapılan testler 3 saatte sonuçlanıyor.