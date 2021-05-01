4 saatlik ameliyattan çıkan Demet Akalın bakın ne paylaştı 'para' sözlerinde geri adım attı
Demet Akalın, göğüs ağrıları nedeniyle ameliyat oldu. 4saat süren operasyonun ardından son halini paylaştı.
17 günlük kapanma sürecinde tatil bölgelerine koşan kişileri görünce ''Kimse param yok demesin'' diyerek eleştirilerin hedefi haline gelen Demet Akalın, dün sessiz sedasız bir operasyon geçirdi.
Her anını Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın, hasta yatağında çektiği bir fotoğrafı paylaşarak "Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim. Göğüs ağrılarından kurtaran Aylin hocama teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Akalın'ın rahatsızlığını tam olarak ne olduğu ise henüz bilinmiyor.
Öte yandan Demet Akalın, sözlerinde geri adım attı. Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile 'Sabah Sabah' programında Bodrum, Çeşme, Antalya gibi yazlık yerlere giden vatandaşlara Akalın ve Alişan tepki gösterdi.