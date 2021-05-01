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4 saatlik ameliyattan çıkan Demet Akalın bakın ne paylaştı 'para' sözlerinde geri adım attı

4 saatlik ameliyattan çıkan Demet Akalın bakın ne paylaştı 'para' sözlerinde geri adım attı

Demet Akalın, göğüs ağrıları nedeniyle ameliyat oldu. 4saat süren operasyonun ardından son halini paylaştı.

4 saatlik ameliyattan çıkan Demet Akalın bakın ne paylaştı 'para' sözlerinde geri adım attı

17 günlük kapanma sürecinde tatil bölgelerine koşan kişileri görünce ''Kimse param yok demesin'' diyerek eleştirilerin hedefi haline gelen Demet Akalın, dün sessiz sedasız bir operasyon geçirdi. 

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4 saatlik ameliyattan çıkan Demet Akalın bakın ne paylaştı 'para' sözlerinde geri adım attı

Her anını Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın, hasta yatağında çektiği bir fotoğrafı paylaşarak "Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim. Göğüs ağrılarından kurtaran Aylin hocama teşekkürler" ifadelerini kullandı. 

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4 saatlik ameliyattan çıkan Demet Akalın bakın ne paylaştı 'para' sözlerinde geri adım attı

Akalın'ın rahatsızlığını tam olarak ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

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4 saatlik ameliyattan çıkan Demet Akalın bakın ne paylaştı 'para' sözlerinde geri adım attı

Öte yandan Demet Akalın, sözlerinde geri adım attı. Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile 'Sabah Sabah' programında Bodrum, Çeşme, Antalya gibi yazlık yerlere giden vatandaşlara Akalın ve Alişan tepki gösterdi.

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