4 kişilik bir aileye sadece beslenebilmek için her ay en az 2 bin 800 lira lazım!

Türkiye'de son dönemde yapılan tüm anketlerde en önemli sorun ekonomi olarak öne çıkarken, en önemli ekonomik sorun da "geçim derdi/hayat pahalılığı" olarak çıkıyor. Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam) hesaplamaları da bu güçlüğü gözler önüne serdi. Bisam'ın hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı, Mart ayındaki 2 bin 716 liradan, Nisan ayında 2,816 liraya yükseldi.