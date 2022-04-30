'4. kattan düştüm' diyen Kardeşlerim'in Orhan'ı Cüneyt Mete itiraf etti: Günlerce sadece yumurta yemiş

Mete "Dört kardeştik ve en haylazı bendim. Hatta 4. kattan düşmelere kadar işi vardırmıştım. 50 yaşıma geldim, hâlâ anlatıyorlar, benim çocukluğumdan bahsediyorlar. 'Çocukların senin gibi yaramaz olmaz inşallah' diyorlar" dedi.