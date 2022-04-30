'4. kattan düştüm' diyen Kardeşlerim'in Orhan'ı Cüneyt Mete itiraf etti: Günlerce sadece yumurta yemiş
Atv ekranlarında yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisinde canlandırdığı 'Orhan' karakteriyle konuşulan Cüneyt Mete açıklamalarıyla şaşırttı.
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Mete, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar sahneye çıktı. Ünlü oyuncu, ekranlardaki çıkışını ise 'Aşk ve Mavi' dizisinde canlandırdığı 'Cemal Göreçki' karakteriyle yaşadı ve geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Şu sıralar 'Kardeşlerim' dizisindeki performansıyla çok konuşulan oyuncu, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.
Çocukluk yıllarında ailenin yaramaz çocuğu olduğunu söyleyen Mete, "Çocukluğum ailem için zor geçti. Annem işten 'Acaba bugün ne yaptı? Ne duyacağım?' korkusuyla gelirdi. " ifadelerini kullandı.
Mete "Dört kardeştik ve en haylazı bendim. Hatta 4. kattan düşmelere kadar işi vardırmıştım. 50 yaşıma geldim, hâlâ anlatıyorlar, benim çocukluğumdan bahsediyorlar. 'Çocukların senin gibi yaramaz olmaz inşallah' diyorlar" dedi.
Geçtiğimiz yıllarda rol aldığı bir tiyatro oyunundan da bahseden ünlü oyuncu, performansındaki başarıdan ötürü izleyicilerin kendisini tanımakta güçlük çektiğini de söyledi.