4 ilde seçim anketi hangi adaylar önde? AK Parti, CHP, İYİ Parti...
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Yerel seçim için adaylar çalışmalarına hız kesmeden devam ederken araştırma şirketleri de yaptıkları anket çalışmalarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma şirketi, Uşak, Adana, Nevşehir ve Isparta’da seçim anketi gerçekleştirdi.
Uşak’ta yapılan yerel yönetimler araştırmasında seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneldi.
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Yüzde 32,5 AK Parti’nin adayı Mehmet Çakın dedi
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Yüzde 30,9 İyi Parti adayı Muhammet Gür
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Yüzde 21,9 CHP adayı Özkan Yalım, yüzde 10,1 kararsızım derken; diğer adaylara oy verenlerin oranı da yüzde 4,6 oldu.
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