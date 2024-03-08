BIST 9.059
DOLAR 31,95
EURO 34,99
ALTIN 2.226,32

4 ilde seçim anketi hangi adaylar önde? AK Parti, CHP, İYİ Parti...

|
4 ilde seçim anketi hangi adaylar önde? AK Parti, CHP, İYİ Parti...

Yerel seçim için adaylar çalışmalarına hız kesmeden devam ederken araştırma şirketleri de yaptıkları anket çalışmalarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma şirketi, Uşak, Adana, Nevşehir ve Isparta’da seçim anketi gerçekleştirdi.

4 ilde seçim anketi hangi adaylar önde? AK Parti, CHP, İYİ Parti...

Uşak’ta yapılan yerel yönetimler araştırmasında seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneldi. 

112
4 ilde seçim anketi hangi adaylar önde? AK Parti, CHP, İYİ Parti...

Yüzde 32,5 AK Parti’nin adayı Mehmet Çakın dedi 

212
4 ilde seçim anketi hangi adaylar önde? AK Parti, CHP, İYİ Parti...

Yüzde 30,9 İyi Parti adayı Muhammet Gür

312
4 ilde seçim anketi hangi adaylar önde? AK Parti, CHP, İYİ Parti...

Yüzde 21,9 CHP adayı Özkan Yalım, yüzde 10,1 kararsızım derken; diğer adaylara oy verenlerin oranı da yüzde 4,6 oldu.

412