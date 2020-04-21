4 farklı şehirde çocuklar feci şekilde can verdi! Yürekler yandı

Türkiye'nin dört farklı kentinden yürek burkan ve kan donduran dört ayrı haber geldi. Gaziantep'te cani bir baba 11 yaşındaki kızını döve döve öldürdü... Şanlıurfa'da 2 yaşındaki ikiz bebekler pencereden düşerek feci şekilde can verdi... Aydın'ın Çine ilçesinde tarlada çalışan anne babasının kulübede bıraktığı 2 ve 4 yaşındaki iki kardeş, çıkan yangında hayatını kaybetti... Trabzon'da fındık bahçesine gömülü yeni doğmuş bir erkek bebek bulundu, olayla ilgili anne tutuklandı..