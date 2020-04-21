4 farklı şehirde çocuklar feci şekilde can verdi! Yürekler yandı
Gaziantep'te cani bir baba 11 yaşındaki kızını döve döve öldürdü... Şanlıurfa'da 2 yaşındaki ikizler 4. kattan düşerek öldü... Aydın'da tarladan çalışan anne ve babanın 2 ve 4 yaşındaki çocukları kulübede yanarak öldü... Son olarak da Trabzon'da toprağa gömülü yeni doğmuş bebek bulundu, annesi tutuklandı.
Türkiye'nin dört farklı kentinden yürek burkan ve kan donduran dört ayrı haber geldi. Gaziantep'te cani bir baba 11 yaşındaki kızını döve döve öldürdü... Şanlıurfa'da 2 yaşındaki ikiz bebekler pencereden düşerek feci şekilde can verdi... Aydın'ın Çine ilçesinde tarlada çalışan anne babasının kulübede bıraktığı 2 ve 4 yaşındaki iki kardeş, çıkan yangında hayatını kaybetti... Trabzon'da fındık bahçesine gömülü yeni doğmuş bir erkek bebek bulundu, olayla ilgili anne tutuklandı..
Gayrimeşru ilişki sonrası doğduğu belirlendi
Trabzon'un Tonya ilçesinde, fındık bahçesinde toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin annesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pınar Ç. (21), tutuklandı. Babası M.Ç. (54) ve birlikte olduğu öne sürülen kuzeni O.K. (22) ise serbest kaldı. Yapılan incelemelerde, toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin, Pınar Ç.'in (21) gayrimeşru ilişki sonucu dünyaya geldiği belirlendi. Otopsi işlemi süren bebeğin ölüm nedeni, taraflardan alınan DNA örnekleri sonucu ortaya çıkacak.
Toprağa bezle gömülü bulundu
Tonya ilçesine bağlı Hoşarlı Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, fındık bahçesindeki toprağa yeni doğmuş erkek bebek cesedi gömüldüğü ihbarı üzerine, jandarma harekete geçti. Bölgeye, sağlık ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri, sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda, fındık bahçesinde toprağa bezle gömülü, yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Savcılık incelemesinin ardından kimliği belirsiz küçük bebeğin cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
11 yaşındaki kızını döve döve öldürdü
Kan donduran cinayetin adresi bu kez Gaziantep... Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 16 Nisan'da babası tarafından darbedilen 11 yaşındaki C.A., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.