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4 dizi ve Survivor'a reyting şoku! Zirve bakın kimin: Baba Destan Evlilik Hakkında Her Şey Masumlar Apartmanı

4 dizi ve Survivor'a reyting şoku! Zirve bakın kimin: Baba Destan Evlilik Hakkında Her Şey Masumlar Apartmanı

17 Mayıs 2022'nin reyting sonuçları Masumlar Apartmanı, Baba, Survivor All Star, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan'ı hüsrana uğrattı.

4 dizi ve Survivor'a reyting şoku! Zirve bakın kimin: Baba Destan Evlilik Hakkında Her Şey Masumlar Apartmanı

 Erman ve Çolpan’ın birlikteliklerini duyurmak için tertip ettikleri yemeğe Sanem, yine, damgasını vurur. Çolpan, evlilik cüzdanına bakmak üzereyken, Sanem bunu engellemek için sarsıcı bir çıkış yaparak duruma müdahele ettiği Evlilik Hakkında Her Şey reytingde ilk 10'a giremedi.

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4 dizi ve Survivor'a reyting şoku! Zirve bakın kimin: Baba Destan Evlilik Hakkında Her Şey Masumlar Apartmanı

Atalarının intikamı için Gök Hanlığına saldıran Obar; Alpagu Han’ı esir etmişti. Oğuz Han ve Barak Han’ın savaş meydanında karşı karşıya gelmesinden yüzlerce yıl sonra bu kez Alpagu ile Obar hangi şartlarda karşı karşıya geldiği Destan zirve yarışından koptu.

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4 dizi ve Survivor'a reyting şoku! Zirve bakın kimin: Baba Destan Evlilik Hakkında Her Şey Masumlar Apartmanı

Servet’in liderliği aileyi ikiye böler. Gözaltındaki Kadir, nezarette hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Yeniden ailesinin başına geçen Emin, ev arayışı sırasında aldığı bir haberle yıkılır. Servet’in yaptıklarını öğrenen Kadir’in abisiyle yaşadığı yüzleşme çok sert olduğu Baba reytingde umduğunu bulamadı.

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4 dizi ve Survivor'a reyting şoku! Zirve bakın kimin: Baba Destan Evlilik Hakkında Her Şey Masumlar Apartmanı

Kadınlar mücadelesi sırasında Nagihan ve Sude, parkur başında düdüğü beklerken, Evrim Keklik bayıldı. Tansiyonu düşen Evrim, bir anda oturduğu yerde yığıldığı Survivor reytingde geriledi. 

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