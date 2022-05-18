4 dizi ve Survivor'a reyting şoku! Zirve bakın kimin: Baba Destan Evlilik Hakkında Her Şey Masumlar Apartmanı

Erman ve Çolpan’ın birlikteliklerini duyurmak için tertip ettikleri yemeğe Sanem, yine, damgasını vurur. Çolpan, evlilik cüzdanına bakmak üzereyken, Sanem bunu engellemek için sarsıcı bir çıkış yaparak duruma müdahele ettiği Evlilik Hakkında Her Şey reytingde ilk 10'a giremedi.