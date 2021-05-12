4 dizi bitiyor 8 dizi sezon finali yapıyor FOX TV'deki Masumiyet'in akıbeti belli oldu
Ekranlardan final haberleri peş peşe geldi. Reytingleri düşen ve hikayesi biten diziler final duyurdu. 8 dizi de yaz aylarında ekranlara ara verecek.
Yaz sezonuna sayılı günler kala bazı diziler için veda vakitleri yaklaşıyor. Hikayeleri biten diziler ve reytinglerde kanalların yüzünü güldürmeyen yapımlar artık televizyon ekranlarında yer almayacak. FOX TV, Show TV, Star TV gibi kanalların dizileri final kararı açıkladı.
Star TV'de yayımlanan Sefirin Kızı dizisinin gidişatı zaten iyi değildi. Sezon ortası başrol krizi yaşayan dizide vedalar peş peşe geldi. Neslihan Atagül diziden ayrılmış ve yerine Tuba Büyüküstün gelmişti. Ancak bir türlü dizi istenilen reytingi yakalayamadı.
Üstüne Uraz Kaygılaroğlu'nun da diziden ayrılmasıyla final kaçınılmaz oldu. Sefirin Kızı dizisi 11 Mayıs Salı akşamı son bölümüyle izleyici karşısına çıkara final yapacak.
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un ise yalnızca 3 bölümü kaldı. Diziden art arda veda haberleri gelirken Çukur'un da vedasına çok az kaldı.