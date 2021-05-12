4 dizi bitiyor 8 dizi sezon finali yapıyor FOX TV'deki Masumiyet'in akıbeti belli oldu

Star TV'de yayımlanan Sefirin Kızı dizisinin gidişatı zaten iyi değildi. Sezon ortası başrol krizi yaşayan dizide vedalar peş peşe geldi. Neslihan Atagül diziden ayrılmış ve yerine Tuba Büyüküstün gelmişti. Ancak bir türlü dizi istenilen reytingi yakalayamadı.