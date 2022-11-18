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4 çocuklu kadın 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Çocuğa 50 bin lira götürmüş

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4 çocuklu kadın 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Çocuğa 50 bin lira götürmüş

Esra Erol'da yaşanan ilginç olay Türkiye'yi ekrana kilitledi. TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçan Gülizar, canlı yayında eşi Hasan ile yüzleşti. Dört çocuk annesi Gülizar, "Şahin kocamdan iyi" dedi

4 çocuklu kadın 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Çocuğa 50 bin lira götürmüş

Esra Erol'da yaşanan olay Türkiye'yi şaşkına çevirdi… Programa Kahramanmaraş'tan katılan Hasan Akbulut, 6 yıllık karısı Gülizar'ın TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki Şahin'e kaçtığını söyledi.

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4 çocuklu kadın 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Çocuğa 50 bin lira götürmüş

ESRA EROL'DA ŞOKE EDEN OLAY
Mağdur adam, "Ben kaza geçirdim uzun süredir hastanelerden çıkamıyorum. Bu süreçte karım çocuklarımı bırakıp evden kaçtı" dedi.

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4 çocuklu kadın 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Çocuğa 50 bin lira götürmüş

Canlı yayına telefonda bağlanan Şahin'in babası ise Gülizar Akbulut'un yanlarında olduğunu ve isterlerse imam nikahı kıyabileceklerini ifade etti.

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4 çocuklu kadın 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Çocuğa 50 bin lira götürmüş

İnanılmaz iddianın ardından canlı yayına çıkan Gülizar ise "Evet, 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım.

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