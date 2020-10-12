4 çocuk annesi kadın gecenin bir yarısı iz bırakmadan kayboldu! Eşi sabah şok oldu
ABD'de dört çocuk annesi 44 yaşındaki kadın, 30 Eylül günü cep telefonu ve cüzdanını da evde bırakarak ortadan kayboldu. Eşi ve çocukları uyandığında evde şoke eden bir manzara ile karşılaştı.
Tracey Lynn Rieker'ın, 30 Eylül'ün erken saatlerinde evden çıktığı ve cüzdanı ile cep telefonunu geride bırakmıştığı açıklandı. Rieker'ın kocası Christian, karısının ortadan kaybolmadan önce 'uyumakta güçlük çektiğini ve pek yemek yemediğini' söyledi.
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6 Ekim'de Fox 13'e röportaj veren Christian, "Çocuklarlarla uyandığımızda eşim Tracey ve arabası gitmişti... Hemen yetkilileri aradık." ifadelerini kullandı.
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Christian röportajda karısını anlattı ve "Haber vermeden ortadan kaybolmak hiç Tracey'nin yapacağı bir şey değil. Çok endişeliyiz. Asla bize haber vermeden evden çıkmazdı..." dedi.
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Eşinin telefonunu mutlaka yanına aldığını düşündüğünü söyleyen Christian, onu aradığını, ancak telefon evde çalmaya başladığında dehşete düştüğünü söyledi.
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