4 bin sanal evren oluşturuldu Büyük Patlama’nın gizemini çözmek için yeni adım
Bilim insanları evrenin nasıl oluştuğunun gizemini çözmek için 4 bin sanal evren yarattı.
Bilim insanları evrenin nasıl oluştuğunun gizemini çözmek için 4 bin sanal evren yarattı. Bir süper bilgisayardan yardım alan bilim insanları bu adım ile gözlemlenebilir evrenin birdenbire kat be kat genişlediği, Büyük Patlama'nın hemen sonrasında yaşanan sürece dair bilgi edinmeyi hedefliyor.
Söz konusu proje hakkında açıklamalarda bulunan Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi'nde görev alan kozmolog Masato Shirasaki, "Evrenimizin bebeklik fotoğrafını günümüzdeki gözlemlerden yola çıkarak görmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
Independent’ta yer alan habere göre, evren, yoğunluk açısından farklılıklar gösteriyor. Bilim insanları bu düzensizliğin nedenini bulmak için Büyük Patlama’nın gizemlerinin çözülmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Bilim insanları söz konusu düzensizlikten Büyük Patlama sırasında ilkel evrende var olan yoğunluk dalgalanmalarının sorumlu olduğunu görüşünde birleşiyor. Bilim insanları Büyük Patlama sonrası evrenin genişlemeye başlaması ile birlikte bu dalgalanmaların da iplikler şeklinde genişlediği tezi üzerinde duruyor.