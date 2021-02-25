4 bin sanal evren oluşturuldu Büyük Patlama’nın gizemini çözmek için yeni adım

Bilim insanları evrenin nasıl oluştuğunun gizemini çözmek için 4 bin sanal evren yarattı. Bir süper bilgisayardan yardım alan bilim insanları bu adım ile gözlemlenebilir evrenin birdenbire kat be kat genişlediği, Büyük Patlama'nın hemen sonrasında yaşanan sürece dair bilgi edinmeyi hedefliyor.