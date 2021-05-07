4 bin metrekarelik Süleymaniye Camii'ni 3 santime sığdırdı Mardin'de görenler hayran kaldı

Yüzüğün fiyatının 3 bin 500 TL olduğunu belirten Çelik, "Çevresine minyatür sanatıyla Kudüs ve Kabe işlendi. Çevresi swarovski taşlarla mıhlandı. Süleymaniye Camisi, 3 santimetre uzunluğu, 2 santimetre genişliği ve 1 santimetre yüksekliğine sahip necef taşı içine sığdırdım" dedi.