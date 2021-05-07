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4 bin metrekarelik Süleymaniye Camii'ni 3 santime sığdırdı Mardin'de görenler hayran kaldı

Demirören Haber Ajansı
4 bin metrekarelik Süleymaniye Camii'ni 3 santime sığdırdı Mardin'de görenler hayran kaldı

MARDİN'de Seyfettin Çelik, 4 bin metrekare alan üzerinde kurulu Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'ni 3 santimetrelik yüzük taşına sığdırdı

4 bin metrekarelik Süleymaniye Camii'ni 3 santime sığdırdı Mardin'de görenler hayran kaldı

Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra, bir süre İstanbul’da yaşamını sürdüren Seyfettin Çelik, 10 yıl önce memleketi Mardin'e dönüş yaparak kurduğu atölyede yüzük, tespih, bileklik ve kolye üretmeye başladı. 

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4 bin metrekarelik Süleymaniye Camii'ni 3 santime sığdırdı Mardin'de görenler hayran kaldı

Seyfettin Çelik, son olarak sipariş üzerine Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman adına, Mimar Sinan tarafından 1551-1557 yılları arasında inşa edilen Süleymaniye Camii'ni, 3 santimetre ebadındaki yüzük taşının içine sığdırdı.

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4 bin metrekarelik Süleymaniye Camii'ni 3 santime sığdırdı Mardin'de görenler hayran kaldı

Çelik, 4 bin metrekare alan üzerine kurulu Süleymaniye Camii'ni, 2 haftada 3 santimetrelik yüzük taşına sığdırdığını ifade ederek, caminin tüm mimari yapısının, eserinde görülebildiğini söyledi.

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4 bin metrekarelik Süleymaniye Camii'ni 3 santime sığdırdı Mardin'de görenler hayran kaldı

Yüzüğün fiyatının 3 bin 500 TL olduğunu belirten Çelik, "Çevresine minyatür sanatıyla Kudüs ve Kabe işlendi. Çevresi swarovski taşlarla mıhlandı. Süleymaniye Camisi, 3 santimetre uzunluğu, 2 santimetre genişliği ve 1 santimetre yüksekliğine sahip necef taşı içine sığdırdım" dedi.

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