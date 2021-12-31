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4 bin euro maaş! Almanya 1,5 milyon yabancı işçi arıyor Türkiye'den başvurulabiliyor işte listedeki meslekler...

4 bin euro maaş! Almanya 1,5 milyon yabancı işçi arıyor Türkiye'den başvurulabiliyor işte listedeki meslekler...

Ülkede 1960’lardaki ekonomik mucize sonrası ilk kez tam istihdama ulaşıldı. Açıklanan listede birçok meslek grubu bulunuyor.

4 bin euro maaş! Almanya 1,5 milyon yabancı işçi arıyor Türkiye'den başvurulabiliyor işte listedeki meslekler...

Almanya’da, 2022 yılında büyük bir ekonomik sıçrama başlıyor ve tam istihdama ulaşıldı. Ülkede şu anda işsizlik yüzde 3 civarında.

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4 bin euro maaş! Almanya 1,5 milyon yabancı işçi arıyor Türkiye'den başvurulabiliyor işte listedeki meslekler...

Bu 1960'lardaki ekonomik sıçramadan sonra bir ilk olurken, iş piyasasında yaklaşık 1.5 milyonluk bir açık var.

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4 bin euro maaş! Almanya 1,5 milyon yabancı işçi arıyor Türkiye'den başvurulabiliyor işte listedeki meslekler...

Çeşitli Alman birimlerinden gelen bilgilere göre aranan meslekler belli oldu.

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4 bin euro maaş! Almanya 1,5 milyon yabancı işçi arıyor Türkiye'den başvurulabiliyor işte listedeki meslekler...

Ülkede 230 bin yuva eğitmenine ihtiyaç duyuluyor.

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