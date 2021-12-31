4 bin euro maaş! Almanya 1,5 milyon yabancı işçi arıyor Türkiye'den başvurulabiliyor işte listedeki meslekler...
Ülkede 1960’lardaki ekonomik mucize sonrası ilk kez tam istihdama ulaşıldı. Açıklanan listede birçok meslek grubu bulunuyor.
Almanya’da, 2022 yılında büyük bir ekonomik sıçrama başlıyor ve tam istihdama ulaşıldı. Ülkede şu anda işsizlik yüzde 3 civarında.
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Bu 1960'lardaki ekonomik sıçramadan sonra bir ilk olurken, iş piyasasında yaklaşık 1.5 milyonluk bir açık var.
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Çeşitli Alman birimlerinden gelen bilgilere göre aranan meslekler belli oldu.
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Ülkede 230 bin yuva eğitmenine ihtiyaç duyuluyor.
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