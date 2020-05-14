4 aylık hamile olan Sinem Kobal paylaştı görenler yok artık dedi!

32 yaşındaki oyuncu Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu ve bir kız çocuğu beklediği haberleri magazin basınının gündemi oldu. Bu mutlu haberi doğrulayan eşi Kenan İmirzalıoğlu hamilelik sürecinin çok iyi geçtiğini ve eşi Sinem Kobal'ın çok iyi olduğunu müjdeledi.