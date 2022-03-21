4 aylık bebek yatağında ölü bulundu Anne bayıldı baba yıkıldı

Anne bayıldı, baba ise yıkıldı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Kayra’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğinin öldüğünü duyan annenin sinir krizleri geçirerek bayıldığı öğrenildi. Komşuları ise o esnada işyerinde olan Kayra’nın babasına telefonla durumu haber verdi. Acı haberi aldıktan sonra koşarak eve gelen babası ise gördüğü manzara karşısında adeta yıkıldı. Haberi alan aile yakınları da olay yerine geldi.