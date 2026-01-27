4 Ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı zayıflama iğnesi mi?
Oyuncu Bergüzar Korel son olarak İlk ve Son projesinde yer alan özel sahneler ile gündeme gelmişti. Milyonların sevgilisi Korel ayrıca uzun süredir verdiği kilolar ile de gündemden düşmüyor. İşte Bergüzar Korel'in zayıflığının sırrı ile ilgili o açıklamaları...
Ekranların en beğenilen isimlerinden Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2010'da oğulları Ali'yi, 2020'de Han'ı ve 2021'de kızları Leyla'yı kucağına almıştı.
Verdiği kilolarla dikkat çeken ve sıkı diyet ve spor programını hayatından aksatmayan oyuncu, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
20 KİLO GİTTİ
20 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönen Bergüzar Korel'in zayıflama iğnesi kullandığı iddia edildi.
"SPOR VE DİYET"
Kısa sürede fazla kilolarını veren Bergüzar Korel, zayıflama iğnesi kullandığı iddiasını yalanladı ve şu sözleri kullandı.