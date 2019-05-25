4 ay önce evlenmişlerdi Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor!
Amsterdam’da 4 ay önce dünya evine giren şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı’nın boşanmak için karşılıklı dava açtıkları öğrenildi.
Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 4 aylık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Avukatlarına vekaletleri verip karşılıklı dava açan çift bayram sonrasında boşanıyor.
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Evlilikleri magazin kulislerinde geçtiğimiz ay sıkça konuşulan çiftin aralarındaki kriz nedeniyle boşanmaya karar verdikleri ve evlerini ayırdıkları ileri sürülmüştü.
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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın avukatları aracılığıyla boşanma dilekçelerini mahkemeye verdikleri ve boşanma sürecinin başladığı öğrenildi.
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Karşılıklı açılan boşanma davalarının bayram sonrasında sonuçlanacağı ve çiftin önümüzdeki ay boşanacakları öğrenildi.
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