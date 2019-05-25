4 ay önce evlenmişlerdi Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor!

4 ay önce evlenmişlerdi Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor!

Amsterdam’da 4 ay önce dünya evine giren şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı’nın boşanmak için karşılıklı dava açtıkları öğrenildi.

4 ay önce evlenmişlerdi Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor! - Sayfa 1

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 4 aylık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Avukatlarına vekaletleri verip karşılıklı dava açan çift bayram sonrasında boşanıyor. 

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4 ay önce evlenmişlerdi Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor! - Sayfa 2

Evlilikleri magazin kulislerinde geçtiğimiz ay sıkça konuşulan çiftin aralarındaki kriz nedeniyle boşanmaya karar verdikleri ve evlerini ayırdıkları ileri sürülmüştü.

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4 ay önce evlenmişlerdi Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor! - Sayfa 3

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın avukatları aracılığıyla boşanma dilekçelerini mahkemeye verdikleri ve boşanma sürecinin başladığı öğrenildi. 

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4 ay önce evlenmişlerdi Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor! - Sayfa 4

Karşılıklı açılan boşanma davalarının bayram sonrasında sonuçlanacağı ve çiftin önümüzdeki ay boşanacakları öğrenildi.

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