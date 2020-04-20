3'ü 1 arada omlet nasıl yapılır?
Kahvaltılarınızı şenlendirecek sucuk,biber ve kaşarın muhteşem buluşmasıyla kahvaltı keyfinizi üçe katlayacak bu omlet tarifini çok seveceksiniz. İşte malzemeler ve yapılışı!
Malzemeler
2 adet yumurta
1 adet çarliston biber
1 tatlı kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı sıvıyağ
Sucuk
Kaşar peyniri
Tuz
Maydanoz
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Derin bir kaseye yumurtalar kırın. Üzerine un ve tuz ilave edilerek pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek çırpın.
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Hazırlanan karışım önceden ısıtılmış ve bir miktar yağlanmış krep tavasına dökün.
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Krep pişerken başka bir tavada halka halka doğranmış çarliston biberler ve sucuklar bir miktar sıvıyağ soteleyin.
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