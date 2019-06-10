3800 yıllık Jomon kadını hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı
MÖ 10.500-300 yılları arasında yaşamış olan Jomon Kadını'nın, bugün bazı modern Japonlardan farklı olarak yüksek bir alkol toleranslı olduğu öğrenildi.
Jomon Kadını kalıntılarının keşfedilmesinin üzerinden 20 yıl geçmesinin ardından, kadının genetik şifreleri deşifre edildi. Araştırma sonuçlarına göre Jomon Kadını, Japonya’nın şu an yaşayan sakinlerinden çok farklı görünüyordu. Ayrıca öldüğünde yaşlı olan bu kadının, bugün bazı modern Japonlardan farklı olarak yüksek bir alkol toleransı vardı.
Gözlemlenen sonuçlara göre bu kadın, kısmen daha koyu bir tene ve gözlere sahipti ve çillere sahip olma olasılığı yüksekti. Son olarak ise Jomon Kadını, Kuzey Kutbu’nda yaşayan insanlarla ve bu insanların yüksek yağa sahip yiyecekleri sindirebilmelerine yardımcı olan genleri ile aynı gen varyantına sahipti.
Jomon kadını kimdi?: Jomon kadını, Japonya’nın Neolitik dönemi olarak bilinen yaklaşık MÖ 10.500-300 yılları arasında yaşanmış bir zaman dilimi olan Jomon döneminde yaşamıştı. Yaklaşık 3000 yıldan da önce ölmüş olmasına rağmen araştırmacılar onu Hokkaido’nun kuzey kıyısındaki Rebun Adası’nda yer alan Funadomari kabuk höyüğünde, ancak 1998 yılında buldu.
Ancak kadının genetiği yıllar boyunca bir sır olarak kalmayı sürdürdü. Bu durum araştırmacıları kadının bir azıdişinden çıkarttıkları DNA üzerinde çalışmaya teşvik etti. Araştırmacılar, geçen yıl araştırmalarının ön sonuçlarını yayımladı. Bu sonuçlar kadının koyu, siyah saçlara; kahverengi gözlere ve bir miktar çillere sahip olduğunu göstererek, adli bir ressamın kadının yüzünün rekonstrüksiyonunu çizmesine yardım etti.