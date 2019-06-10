3800 yıllık Jomon kadını hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı

Gözlemlenen sonuçlara göre bu kadın, kısmen daha koyu bir tene ve gözlere sahipti ve çillere sahip olma olasılığı yüksekti. Son olarak ise Jomon Kadını, Kuzey Kutbu’nda yaşayan insanlarla ve bu insanların yüksek yağa sahip yiyecekleri sindirebilmelerine yardımcı olan genleri ile aynı gen varyantına sahipti.