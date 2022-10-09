38 kilometrelik tır kuyruğu! Şoförler isyan etti: Bulgaristan'ın sıkıntısını biz çekiyoruz
BULGARİSTAN'a açılan Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tır kuyruğunun 38 kilometreye ulaşması nedeniyle yaklaşık 4 gündür sırada bekleyen tır sürücüleri, “İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz” dedi.
Türkiye'nin ihracatındaki artış, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkilenmesi ve tır güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 38 kilometreye ulaştı.
Yüzlerce tır sürücüsü, özellikle Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçip ihraç yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor.
Macaristan'a giden tır sürücüsü Mutlu Aydoğan, AA muhabirine, sırada beklemenin yorucu ve zorlu olduğunu söyledi.