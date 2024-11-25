38 il için yeni uyarı geldi! Aman dikkat etkisini daha da arttıracak
Yağışlı, rüzgarlı ve soğuk hava tüm yurdu esir alırken herkes "Bugün hava durumu nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyordu. Haftanın ilk gününde işe ve okula gitmek için milyonlar yollara düşerken, 25 Kasım hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji'nin son hava durumu raporunu dikkate alan AFAD, 13 kente 'turuncu', 25 kente 'sarı' uyarıda bulundu. Bugün uyarı verilen illerde 17 bin 739 personel görev yapacak.
Hava bugün nasıl olacak? 25 Kasım hava durumu tahmini ne? Meteoroloji'nin son hava durumu raporu nasıl? sorularına yanıt arayan vatandaşlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan peş peşe açıklama geldi. Yeni haftanın ilk gününde işe ve okula gitmek için yollara düşecek milyonlar için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. İşte 25 Kasım (bugün) için son hava durumu tahminleri...
13 İL İÇİN TURUNCU, 25 İŞ İÇİN SARI KODLU UYARI
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, bugün 25 il için sarı kodlu uyarının, 13 il için ise turuncu kodlu uyarının verildiğini duyurdu.
TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER
Turuncu kodlu uyarı yapılan illerin Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Mersin, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon olduğu bildirildi.
SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER
Sarı kodlu iller ise şu şekilde; Kars, Nevşehir, Niğde, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Samsun, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Elazığ, Bingöl, Erzurum, Artvin, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Kayseri.
Açıklamada, turuncu ve sarı kodlu uyarı verilen illerden toplam 5 bin 92 ihbar alındığı, ihbarlara müdahale ve mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.