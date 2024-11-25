38 il için yeni uyarı geldi! Aman dikkat etkisini daha da arttıracak

Hava bugün nasıl olacak? 25 Kasım hava durumu tahmini ne? Meteoroloji'nin son hava durumu raporu nasıl? sorularına yanıt arayan vatandaşlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan peş peşe açıklama geldi. Yeni haftanın ilk gününde işe ve okula gitmek için yollara düşecek milyonlar için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. İşte 25 Kasım (bugün) için son hava durumu tahminleri...