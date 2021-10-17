37 dakikada 247 adet çöp şiş yiyerek 13 bin lira kazandı

“Çok çiğneyenlerde erken pes etme durumu oluyor”

Daha önceden de yarışmada ödüller verildiğini ve ilk defa bu kadar çöp şiş yendiğini belirten işletme ortağı Yusuf Kaya, “ Yaklaşık 5 yıldır bu yarışmaları düzenliyoruz. 5 yıl boyunca hanımefendi gibi birçok yarışmacı geldi. İlk kez bu kadar yüksek bir rekor kırıldı, daha öncede kırıldı ama 240 adet değildi. İlk kez bu rekor kırıldı. Bunun karşılığında da 13 bin TL ödül kazandı. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla çok çiğneyenlerde erken pes etme durumu oluyor. Daha az çiğneyenlerde rekoru kırmak daha kolay. Öylede oldu zaten. Yarışmanın herhangi bir süresi yok. Bir süre belirlemedik, bu şekilde devam edecek. Yarışmaya gelmek isteyen çok oluyor. Müşterilerimizin 3’te 2’sini kapsayacak şekilde olaylar oluyor. Bu şekilde alımlar yapıyoruz. Sık sorulan bir soruyu cevaplamak gerekirse, çat kapı müşteri almıyoruz. Daha çok şehir dışından geliyor. En çok gelenler İstanbul’dan geliyor. Sosyal medyada en büyük kitlemiz İstanbul’dan onun dışında Bursa, Eskişehir, Konya, Ankara ve İzmir gibi illerden gelen sürücüler geliyor” ifadelerini kullandı.