3.600 ek göstergeyle ilgili iyi haberler gelebilir! Erdoğan'ın seçim vaadiydi

Tüm çalışanlar göstergelerinin 800 puan artırılmasını istiyor

Memurlar, polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin maaşlarında artışı gündeme getirecek olan 3.600 ek göstergenin, tüm memurları kapsamasını, bunun mümkün olmaması hâlinde de en azından tüm çalışanların göstergelerinin 800 puan artırılması talebinde bulunuyor. Memurlar, göstergelerin yükseltilmesiyle çok sayıda kişinin emekli olacağını, bu sayede yeni çalışanlar için istihdam alanı açılacağını savunuyor.