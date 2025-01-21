3600 ek gösterge müjdesi! Hangi memurların maaşı artacak?

Memurların beklediği düzenleme 3600 ek gösterge başta olmak üzere, Bağ-Kur’da prim gün sayısının 7200’e indirilmesi ve ev hanımlarına prim desteği, taşeron işçilere kadro verilmesi, gibi kritik reformlar gündemde kalmaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşmeleri devam eden torba yasa tasarısı, birçok konuyu doğrudan etkileyecek. Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak.