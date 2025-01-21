3600 ek gösterge müjdesi! Hangi memurların maaşı artacak?
Memurların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesi için dikkatler Meclis'e çevrildi. 3600 ek gösterge düzenlemesi, özellikle birinci dereceye yükselmiş ve meslekte 25 yılını tamamlamış olan kamu çalışanları için dört gözle bekleniyor. İşte memurların beklediği düzenleme 3600 ek göstergede son durum.
Memurların beklediği düzenleme 3600 ek gösterge başta olmak üzere, Bağ-Kur’da prim gün sayısının 7200’e indirilmesi ve ev hanımlarına prim desteği, taşeron işçilere kadro verilmesi, gibi kritik reformlar gündemde kalmaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşmeleri devam eden torba yasa tasarısı, birçok konuyu doğrudan etkileyecek. Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak.
3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞ VE İKRAMİYELER ARTACAK
86 maddeden oluşan tasarının daha önce onaylanan 55 maddesine ek olarak, taşeron işçilere kadro verilmesi, 3600 ek gösterge uygulaması, ev hanımlarına erken emeklilik imkanı ve Bağ-Kur sigortalılarının prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi gibi kritik reformlar Meclis'te.
Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenlemede gözler gelecek müjdeli haberde. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri faydalanacak.
500 BİN MEMUR İÇİN MÜJDE
3600 ek göstergeden 500 binin üzerinde memur yararlanacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle emekli olan memurların emekli aylığı yükselecek. Ek gösterge ile emekli ikramiyelerinde de artış olacak, emekli aylıkları artacak.