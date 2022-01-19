3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek? 28 bin TL artış olacak bomba detaylar

Okuyuculardan gelen sorulara baktığımda bu konuda kafaların karışık olduğunu görüyorum. Kimi okuyucu, ‘3600 ek göstergeden ben de yararlanacak mıyım?’ diye soruyor, kimileri de düzenleme yapılması halinde maaşını nasıl etkileyeceğini merak ediyor.