3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek? 28 bin TL artış olacak bomba detaylar
3600 ek gösterge için çalışmalar hızlandı. Ek göstergenin artması maaşların ve ikramiyelerin artması anlamına geliyor. 3600 ek gösterge ile kimler yüksek maaş ve ikramiye ile emekli olabilecek? Emekli aylıklarında 790 ile 840 TL arasında, emekli ikramiyelerinde ise 17 bin 500 TL ile 28 bin TL artış olacak.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan çalışmaların sürdüğü 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren detaylar:
Okuyuculardan gelen sorulara baktığımda bu konuda kafaların karışık olduğunu görüyorum. Kimi okuyucu, ‘3600 ek göstergeden ben de yararlanacak mıyım?’ diye soruyor, kimileri de düzenleme yapılması halinde maaşını nasıl etkileyeceğini merak ediyor.
Kimileri de 3600 ek göstergenin belirli kesimleri kapsayacağından şikayet edip, haksız uygulamaya yol açacağını savunuyor. Hepsine tek tek değineyim.
Geçmişte yapılan düzenleme ile öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutulmuştu. Polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000’e çıkartıldı ama 3600 ek gösterge hakkı verilmedi. Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler emekli olamıyor ve yüksek emekli maaşı, emekli ikramiyesi alamıyor.