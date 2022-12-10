3600 ek gösterge kapsamı genişliyor! Son yıllardaki en köklü düzenleme olacak

Bu, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en köklü sosyal düzenlemedir. Bu düzenlemenin daha fazla genişletilmesine yönelik talepler var. O konu da gündemimizde. Onunla ilgili de bir çalışmayı yapıyoruz. Ümit ediyorum Meclisimize takdim edeceğiz" dedi.