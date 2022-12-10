3600 ek gösterge kapsamı genişliyor! Son yıllardaki en köklü düzenleme olacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurul çalışmalarında ek gösterge konusu gündeme damga vurdu. En köklü sosyal düzenleme olan 3600 ek göstergede kapsam genişliyor. Bakan Bilgin, "Bu konuda bir çalışma yapıyoruz" dedi.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan 3600 gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesine yönelik taleplere dikkat çekerek, "Başlangıçta 4 meslek grubunu kapsıyordu. Genişleterek yaklaşık 6 milyona çıkardık.
Bu, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en köklü sosyal düzenlemedir. Bu düzenlemenin daha fazla genişletilmesine yönelik talepler var. O konu da gündemimizde. Onunla ilgili de bir çalışmayı yapıyoruz. Ümit ediyorum Meclisimize takdim edeceğiz" dedi.
Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni yılda emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulması beklenirken, yılda yaklaşık 100 bin personel alımı yapılan kamu kurumlarına alınan personel sayısı da yükselecek.
Ek gösterge düzenlemesi ile birlikte kamu çalışanlarının hem maaşları hem de ikrâmiyeleri artacak.