3600 ek gösterge ile yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor! Nasıl mı işte ayrıntılar...
Milyonlarca emekli ve memuru kapsayan yüksek maaşın önü açılıyor. Memur ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 3600 ek gösterge konusunda atılacak adıma çevrildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini açıklarken ek gösterge düzenlemesinin yaşama geçmesiyle birlikte hem görev ücretine hem de emekli aylığına olumlu yansıyacak. İşte ayrıntılar...
Sendikalar ek göstergenin tüm kamu görevlilerini kapsamasını istiyor. Ancak daha önceki görüşmelerde öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 meslek grubunda ek göstergelerin yükseltilmesi öngörülüyor.
İkramiye 30-35 bin lira artar
Düzenlemeden yaklaşık 1.8 milyon memurun yararlanması bekleniyor. Düzenleme ile memurların ek gösterge cetvelinin yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis, idarecilerin ikramiyeleri yaklaşık 30-35 bin lira artacak.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre daha önce yapılan çalışmalarda düzenlemenin meslek gruplarına göre farlılık göstermeden bu grupları kapsayacak bir düzenleme yapılarak ek göstergenin yükseltilmesi yönünde olmuştu. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
Memuriyette ek gösterge nedir?
Hizmet, unvan, sınıf, derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge diğer adıyla katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi buna göre hesaplanıyor.