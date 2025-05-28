3600 ek gösterge için emsal karar! Hangi memurun maaşı ne kadar artacak?

Anayasa Mahkemesi, 15 Ocak 2023 sonrası göreve başlayan memurların bu haktan yararlanamamasını Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etti. Karar, 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu sürede yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Eğer bu süre içinde gerekli düzenleme yapılırsa, 15 Ocak 2023 sonrası memurluğa başlayanlar da 600 puanlık ek gösterge artışından yararlanabilecek.