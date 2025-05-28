3600 ek gösterge için emsal karar! Hangi memurun maaşı ne kadar artacak?
Anayasa Mahkemesi, 15 Ocak 2023 sonrası göreve başlayan memurların 3600 ek göstergeden yararlanamamasını Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Bu karar doğrultusunda kanunda düzenleme yapılırsa, öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve diğer kamu çalışanlarının bir kısmı daha yüksek maaş ve emekli aylığı almaya hak kazanacak. Özellikle 2023 sonrasında kamuya giren memurlar için maaş ve emeklilik haklarında iyileştirme gündeme gelebilir.
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri başta olmak üzere kamu çalışanlarının ek göstergelerini 3600’e çıkaran düzenleme 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girmişti. Bu düzenleme ile tüm memurların ek göstergeleri 600 puan artırıldı.
Ancak geçici maddeye göre bu haktan yalnızca 15 Ocak 2023’ten önce atanmış memurlar yararlanabiliyordu. Bu durum, Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç detayları açıkladı...
Anayasa Mahkemesi, 15 Ocak 2023 sonrası göreve başlayan memurların bu haktan yararlanamamasını Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etti. Karar, 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu sürede yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Eğer bu süre içinde gerekli düzenleme yapılırsa, 15 Ocak 2023 sonrası memurluğa başlayanlar da 600 puanlık ek gösterge artışından yararlanabilecek.
Bu artış, aylık brüt maaşlarda 607,53 TL, net maaşlarda ise yaklaşık 431,35 TL’lik bir artışa karşılık geliyor. Ayrıca 30 yıl hizmet süresine ulaşan memurların emekli aylıkları da 486,02 TL yükselecek.