3600 ek gösterge bombası! Kimlerin ikramiyesi 50 bin lira artacak? İşte 3600 ek gösterge alacak meslekler
Asgari ücret 2022, emekli ve memur zammı meselesinin ardından 3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hızlandı. 3600 ek gösterge düzenlemesi için ikinci toplantı yapılırken, taslak metinler masaya yatırıldı. 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Kimler ek gösterge artışı alacak, maaşlar kaç lira artacak hepsi netleşiyor.
3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hızlandı. Milyonların takip ettiği ikinci toplantı yapıldı. Şimdi gözler Mayıs ayındaki üçüncü toplantıda. Faruk Erdem, Sabah'taki yazısında 3600 ek göstergeye ilişkin önemli detaylar aktardı:
Sendikalar 3600 ek gösterge ve ek gösterge çalışmalarının tüm memurları kapsamasını da bir kez daha gündeme getirdiler. Toplantıya hem çalışma Bakanlığı, hem Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri katıldı.
Toplantıda alternatif taslaklar üzerinde müzakereler yapılırken ek göstergeden yararlanacak memur kapsamının geniş tutulması , ek göstergesi olmayan unvanların da kapsama alınması benimsendi.
Bu arada çalışmaların daha hızlı ilerlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal başkanlığında bir komisyon kuruldu. Komisyon toplantılarına Hazine ve Maliye Bakanlığı , Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Personel ve prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile hizmet kollarının başkanları katılacak. Böylece her hizmet kolundaki unvanlar tek tek elden geçirilerek ek gösterge dengesizlikleri ortadan kaldırılacak.