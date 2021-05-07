36 yaşındaki Birce Akalay 20'lik halini paylaştı estetik açıklaması bomba!

Twitter'da ortaya çıkıp ardından Instagram'a da sıçrayan 20'li yaşlar akımının etkileri hala sosyal medyada sürüyor. Birce Akalay da Instagram'dan 20 yaşındaki halini paylaştı. Şimdiye kadar estetik yaptırdığı iddia edilen oyuncu, estetik iddialarını da cevapladı.