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36 yaşındaki Birce Akalay 20'lik halini paylaştı estetik açıklaması bomba!

36 yaşındaki Birce Akalay 20'lik halini paylaştı estetik açıklaması bomba!

Instagram'dan 20 yaşındaki halini paylaşan Birce Akalay, estetik iddialarına cevap verdi.

36 yaşındaki Birce Akalay 20'lik halini paylaştı estetik açıklaması bomba!

Twitter'da ortaya çıkıp ardından Instagram'a da sıçrayan 20'li yaşlar akımının etkileri hala sosyal medyada sürüyor. Birce Akalay da Instagram'dan 20 yaşındaki halini paylaştı. Şimdiye kadar estetik yaptırdığı iddia edilen oyuncu, estetik iddialarını da cevapladı.

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36 yaşındaki Birce Akalay 20'lik halini paylaştı estetik açıklaması bomba!

Birce Akalay, 2004 yılında Türkiye'de katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olmuştu. Ardından Türkiye'yi temsil etmek için Paris'e gitmişti.

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36 yaşındaki Birce Akalay 20'lik halini paylaştı estetik açıklaması bomba!

Avrupa Güzellik Yarışması’nda Türkiye'yi temsil eden Akalay, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberlerle sık sık magazin gündemine geliyordu.

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36 yaşındaki Birce Akalay 20'lik halini paylaştı estetik açıklaması bomba!

Instagram hesabından nostaljik bir paylaşıma imza atan 36 yaşındaki oyuncu, yayınladığı fotoğraf ile estetik iddialarına ilk kez yanıt verdi. 

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