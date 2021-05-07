36 yaşındaki Birce Akalay 20'lik halini paylaştı estetik açıklaması bomba!
Instagram'dan 20 yaşındaki halini paylaşan Birce Akalay, estetik iddialarına cevap verdi.
Twitter'da ortaya çıkıp ardından Instagram'a da sıçrayan 20'li yaşlar akımının etkileri hala sosyal medyada sürüyor. Birce Akalay da Instagram'dan 20 yaşındaki halini paylaştı. Şimdiye kadar estetik yaptırdığı iddia edilen oyuncu, estetik iddialarını da cevapladı.
Birce Akalay, 2004 yılında Türkiye'de katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olmuştu. Ardından Türkiye'yi temsil etmek için Paris'e gitmişti.
Avrupa Güzellik Yarışması’nda Türkiye'yi temsil eden Akalay, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberlerle sık sık magazin gündemine geliyordu.
Instagram hesabından nostaljik bir paylaşıma imza atan 36 yaşındaki oyuncu, yayınladığı fotoğraf ile estetik iddialarına ilk kez yanıt verdi.