36 ilde yüzde 20'yi geçti! İşte nüfusa göre en çok ve en az aşı yapılan iller
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. En az bir doz aşı yapılanların oranının en fazla olduğu iller Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Sinop ve Muğla şeklinde sıralandı. Nüfusuna oranla en az aşı yapılan iller Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Siirt ve Mardin oldu.
Sağlık Bakanlığının "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs saat 22.35 itibarıyla ülke genelinde 14 milyon 437 bin 554'ü birinci doz, 10 milyon 129 bin 648'i ikinci doz olmak üzere 24 milyon 567 bin 202 Kovid-19 aşısı yapıldı.
AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verileri ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarından faydalanarak hazırladığı bilgiye göre, 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı.
Bu illerden 10'unda aşının en az birinci dozunu yaptıranların oranı yüzde 25'i geçti.
Nüfusuna oranla en fazla kişinin aşılandığı iller
Nüfusuna oranla en fazla kişinin aşılandığı şehir yüzde 29,32 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 28,72 ile Çanakkale, yüzde 27,89'la Balıkesir, yüzde 27,63'le Sinop ve yüzde 26,97'yle Muğla izledi.