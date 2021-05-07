36 ilde yüzde 20'yi geçti! İşte nüfusa göre en çok ve en az aşı yapılan iller

Sağlık Bakanlığının "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs saat 22.35 itibarıyla ülke genelinde 14 milyon 437 bin 554'ü birinci doz, 10 milyon 129 bin 648'i ikinci doz olmak üzere 24 milyon 567 bin 202 Kovid-19 aşısı yapıldı.