35'inci Cumhurbaşkanlığı Kupası, Anadolu Efes'in oldu
35'inci Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 79-74 mağlup ederek 12'nci kez kupanın sahibi oldu.
Karşılaşmaya Anadolu Efes etkili başladı. Williams'ın sayılarıyla eşitliği yakalayan Fenerbahçe Beko, ilk periyotta oyunun kontrolünü bırakmadı. Son saniyelerde etkili olan sarı lacivertliler ilk periyotu 20-19 önde tamamladı.
2'nci periyotta Anadolu Efes, pota altında aldığı sayılarıyla öne geçti. Fenerbahçe Beko ise Melih Mahmutoğlu’nun sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı. İlk yarı 39-37 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı.
Üçüncü periyotta Anadolu Efes vites yükseltti. Periyoda iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 21'inci dakikayı 41-37 önde geçti. Farkı açmayı sürdüren İstanbul ekibi, üçüncü periyodu 64-52 önde kapattı.
Mücadelenin son periyodu iki takımın karşılıklı basketleriyle başlanırken, karşılaşmanın son 5 dakikasına 69-60'lık Anadolu Efes üstünlüğü ile girildi. Sarı lacivertli oyuncuların basit top kayıpları ile farkı açmayı sürdüren Fenerbahçe Beko, maçın bitmesine 2 dakika kala sayılarıyla farkı 3'e indirdi.