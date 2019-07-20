3500 yılından geldim diyen zaman yolcusu bu görüntüyü gösterdi!
3500 yılından geldiğini iddia eden Mary isimli zaman yolcusunun verdiği bilgiler dinleyenleri şoke etti.
3500 yılından geldiğini öne süren ve adının Mary olduğunu söyleyen kadın hangi ülkede olduğu bilgisini veremedi ama şuan ki yaşamından endişe ettiğini belirtiyor. 2900 ve 3500 yıllarından bahseden zaman yolcusu uzaylılar ile ilgilide şoke eden bilgiler verdi. Zaman yolculuğu hakkında bilgi veren Mary isimli kadının anlattıkları dinleyen herkesi hayrete düşürdü.
Mary, 18 yaşında Fransa'nın başkenti Paris'te henüz bir öğrenciyken okulda görev yapan Profesör Paul Marteaux'un kendisine laboratuvarda iş teklif ettiğini söylüyor.
Mary'nin iddiasına göre görev yaptığı laboratuvarda yalnızca özel kişilerin girebildiği bir oda yer alıyordu ve Mary bu odaya giriş yapabileceği kartı bir şekilde elde etti ve yasaklı odaya girdi.
Girdiği odada çok sayıda kablo ve değişik araçların bulunduğunu belirten Mary, Profesör Paul'un odaya girdiğini, Mary'i odada görünce son derece sinirlendiğini, bir süre sonra sakinleşen Paul'ün kendisine zaman makinesi asistanlığı adı verilen bir iş önerdiğini öne sürüyor.