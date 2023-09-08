350 metre yüksekte çalışıyorlar! Merkez Bankası'nın kulesini dağcılar kuruyor!

“Asıl mesleğim beden eğitimi ve öğretmenliği”

İple erişim teknikeri Musa Karahan, “Asıl mesleğim beden eğitimi ve spor öğretmenliği, 2007 yılından beri bu sektördeydim. Yaklaşık 16 yıldır bu mesleği özellikle iple erişim ve yüksekte çalışmayla ilgili eğitmenlik gibi çalışma sektöründe bulunuyordum. Yaklaşık 8 aydır bu pozisyona ve buraya geldim. Buradaki tüm çalışan arkadaşlarımızın iplerini, sistemlerini kuran ve kontrol eden personel olarak burada çalışıyorum. Bizi görenler buraya çıkmam mümkün değil diyor” dedi.