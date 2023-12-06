35 yıllık araçta şaşırtan dönüşüm! Elektrikle çalışıyor, 200 kilometreyi 20 liraya gidiyor

Sivrihisar ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Emirhan Kaya, 2 yıl önce elektrikli araç yapmaya karar verdi. Projesi için 1988 model motoru çalışmayan bir otomobili 30 bin TL’ye satın alan Kaya, simit fırını işleten babası Erkan Kaya ile çalışmalara başladı.