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35 yaşındaki Beste evinde ölü bulundu! Hayvansever kadına ne oldu?

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35 yaşındaki Beste evinde ölü bulundu! Hayvansever kadına ne oldu?

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan ve hayvanseverliğiyle bilinen 35 yaşındaki Beste İçel'in telefonlara haber vermemesi üzerine yakınları polis çağırdı. Çilingir yardımıyla girilen evde genç kadının cansız bedeni bulundu. Savcılık soruşturma başlattı.

35 yaşındaki Beste evinde ölü bulundu! Hayvansever kadına ne oldu?

Nazilli’de yakınlarının haber alamadığı 35 yaşındaki kadın, çilingir yardımı ile girilen evinde ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda Beste İçel adlı hayvansever kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsiye alındı.

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35 yaşındaki Beste evinde ölü bulundu! Hayvansever kadına ne oldu?

Edinilen bilgiye göre, hayvanseverliği ile tanınan ve son zamanlarda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Beste İçel’den haber alamayan yakınları durumdan şüphelenince Turan Mahallesi 352 Sokak üzerindeki evine geldi. 

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35 yaşındaki Beste evinde ölü bulundu! Hayvansever kadına ne oldu?

Telefonlara cevap vermediği gibi tek başına oturduğu evin çalınan ziline de çıkmayan kadının hayatından endişe eden yakınları durumu 112 Acil Servis’e ihbar ettiler. Bölgeye gelen ekiplerin nezaretinde çilingir yardımı ile içeri giren yakınları Beste İçel’i evin banyosunda hareketsiz vaziyette buldu.

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35 yaşındaki Beste evinde ölü bulundu! Hayvansever kadına ne oldu?

Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Beste İçel’in hayatını kaybettiği tespit edilince olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcılığı evde çalışma yaptı. 

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