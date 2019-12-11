34 yaşındaki Sanna Marin dünyanın en genç başbakanı oldu
FİNLANDİYA'da Başbakan Antti Rinne'nin istifası sonrası 34 yaşındaki Sanna Marin'in başbakanlığında kurulan yeni hükümet Meclis'te güvenoyu aldı.
Sanna Marin, yeni hükümetin güvenoyu almasıyla dünyanın en genç başbakanı unvanının da sahibi oldu. Yeni hükümette 12 kadın, 7 erkek bakan görev yapacak.
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Suriye'deki kamplarda bulunan DAEŞ mensuplarının çocuklarının Finlandiya'ya getirilmesine ilişkin uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği söylenen Pekka Haavisto (Yeşiller Partisi) yeni kabinede de dışişleri bakanı olarak görev aldı.
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Yeşiller Partisi Genel Başkanı Maria Ohisalo da göçmen konularında en etkili makam olan içişleri bakanlığı görevine devam edecek.
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Seçimde Türk adaylara verdiği destek ve Türkiye ile ilişkilere ılımlı bakmasıyla tanınan Sosyal Demokrat Partili (SDP) Ville Skinnari de kalkınma ve dış ticaret bakanlığı görevini sürdürecek.
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