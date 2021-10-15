34. Best Model Türkiye 2021 birincileri Bartu Dilmen ve Oğulşat Gagşalova kimdir ve nereli?
34. Best Model Türkiye yarışmasının finali gerçekleşti ve Türkiye'nin yeni mankenleri belli oldu. İşte o isimler...
TÜRKİYE'nin yeni mankenlerinin belirlendiği 34. Best Model Türkiye yarışmasının finali, önceki akşam Sofitel Otel Taksim’de yapıldı. 34. Best Model Türkiye Yarışmasının finali dün gece Taksim'deki bir otelde unutulmaz bir gala ile gerçekleşti. Gökay Kalaycıoğlu ve Ece Gürsel'in sunuculuğunu yaptığı gecede kazanan modellere taçları takdim edildi. Yarışmada Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen birinci seçildi.
Yarışmanın birincileri Oğulşat Gagşalova, Bartu Dilmen
İkinciler: Pamir Su Mutlu, Mecit Yılmaz
Üçüncüler Nazlıcan Erdem, Ender Çağır
Best Photomodel: Tuğçe Tekin, Batuhan Boz
Best Grace: Damla Gümüş Best Gentleman: Daniel Tarkan Karabunar
Pamir Su Mutlu ve Mecit Yılmaz ikinci, Nazlıcan Erdem ile Ender Çağır da üçüncü oldu. Türkiye'nin yeni mankenleri ve dizi-tv yüzleri olacak olan genç ve güzel isimlerin kim oldukları ve nereli oldukları da sosyal medyada merak konusu oldu.
Bartu Dilmen kimdir?
Memleket: Bursa