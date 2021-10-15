34. Best Model Türkiye 2021 birincileri Bartu Dilmen ve Oğulşat Gagşalova kimdir ve nereli?

Pamir Su Mutlu ve Mecit Yılmaz ikinci, Nazlıcan Erdem ile Ender Çağır da üçüncü oldu. Türkiye'nin yeni mankenleri ve dizi-tv yüzleri olacak olan genç ve güzel isimlerin kim oldukları ve nereli oldukları da sosyal medyada merak konusu oldu.