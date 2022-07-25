'34 beden oldum' diyen Buse Varol'un kilolu hali alay konusu oldu

Burak ve Eliz adında iki çocukları olan Buse Varol ve Alişan'ın ayrılma iddialarıyla uzun süre gündemden düşmemişti. Eşiyle arasındaki problemleri halleden Buse Varol fazla kilolarıyla olan problemlerini hallettiğini, 34 bedene düştüğünü açıklamıştı.