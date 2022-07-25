'34 beden oldum' diyen Buse Varol'un kilolu hali alay konusu oldu
Buse Varol, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 40 bedenden 30 bedene düştüğünü belirtmişti. Tatilde eşi Alişan'la görüntülenen Buse Varol'un kilolu hali dikkat çekti.
2018 yılında şarkıcı Alişan'la dünya evine giren oyuncu Buse Varol, Bodrum'da eşiyle birlikte tatilde görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde 40 bedenden 30 bedene düştüğünü takipçileriyle paylaşan Buse Varol'un kilolu hali dikkatlerden kaçmadı.
Alişan ve Buse Varol'un fotoğrafını görenler "Bu nasıl 34 beden" şeklindeki yorumlarla güzel oyuncuyu tiye aldı.
Burak ve Eliz adında iki çocukları olan Buse Varol ve Alişan'ın ayrılma iddialarıyla uzun süre gündemden düşmemişti. Eşiyle arasındaki problemleri halleden Buse Varol fazla kilolarıyla olan problemlerini hallettiğini, 34 bedene düştüğünü açıklamıştı.
Cennet Mahallesi dizisi ile adını televizyon dünyasına duyuran ünlü oyuncu Alişan ve oyuncu Buse Varol 2018 Yılında nikah masasına oturmuşlardı.
İki çocukları bulunan ünlü çift geçtiğimiz aylarda Buse Varol'un, Alişan'ın ailesiyle gerilim yaşaması üzerine evliliklerinde kriz yaşamıştı. Evliliklerindeki problemleri çözüp mutlu günlere tekrar kavuşan çift sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.