34 beden oldum demişti! Buse Varol bikinili pozlarıyla sosyal medyanın diline düştü

Şarkıcı ve oyuncu Alişan ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Buse Varol 2018 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Burak ve Eliz adında iki çocukları olan ünlü çift ayrılma iddialarıyla uzun süre gündemlerden düşmemişlerdi. Eşiyle arasındaki problemleri halleden Buse Varol fazla kilolarıyla olan problemlerini hallettiğini, 34 bedene düştüğünü açıklamıştı.