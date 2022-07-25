34 beden oldum demişti! Buse Varol bikinili pozlarıyla sosyal medyanın diline düştü
Oyuncu Buse Varol geçtiğimiz günlerde zayıfladığını, 34 bedene düştüğünü açıklamıştı. Ünlü oyuncunun eşi Alişan'la çıktığı Bodrum tatilindeki son hali sosyal medyada dalga konusu oldu. Varol'a "Bu nasıl 34 beden" yorumları yapıldı.
Şarkıcı ve oyuncu Alişan ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Buse Varol 2018 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Burak ve Eliz adında iki çocukları olan ünlü çift ayrılma iddialarıyla uzun süre gündemlerden düşmemişlerdi. Eşiyle arasındaki problemleri halleden Buse Varol fazla kilolarıyla olan problemlerini hallettiğini, 34 bedene düştüğünü açıklamıştı.
Cennet Mahallesi dizisi ile adını televizyon dünyasına duyuran ünlü oyuncu Alişan ve oyuncu Buse Varol 2018 Yılında nikah masasına oturmuşlardı.
İki çocukları bulunan ünlü çift geçtiğimiz aylarda Buse Varol'un, Alişan'ın ailesiyle gerilim yaşaması üzerine evliliklerinde kriz yaşamıştı. Evliliklerindeki problemleri çözüp mutlu günlere tekrar kavuşan çift sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla değişimi fark edilen ve fit haliyle kendine hayran bırakan Buse Varol verdiği kilolarla gündem olmuştu.