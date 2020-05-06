32 yaşına giren Adele yeni halini paylaştı iğne ipliğe döndü!
Ünlü şarkıcı Adele son olarak 45 kilo vermiş ve son haliyle herkesi şoke etmişti. 32 yaşına giren yıldız, sosyal medyadan yeni halini paylaştı. Adele kelimenin tam anlamıyla iğne ipliğe döndü.
Müzik dünyasının başarılı yıldızlarından Adele son dönemde verdiği kilolarla yepyeni bir görünüme kavuştu.
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Simon Konecki ile 2016'da başlayan evliliğini geçen yıl sona erdiren Adele, boşanmanın ardından hızla kilo kaybetti.
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32 yaşına giren Adele, sosyal medya sayfasında kendisine iyi dileklerini gönderen takipçilerine teşekkür ettiği bir fotoğraf paylaştı.Adele "Dilerim bu çılgın dönemde hepiniz güvendesinizdir" diye seslendi.
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Şarkıcı, koronavirüs sürecinde ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına da müteşekkir olduğunu ifade etti.
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